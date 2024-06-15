Эксперт Чудаков заявил, что российские врачи начнут ставить диагнозы по фото к 2030 году

В России разрабатывают сервис, который начнет ставить диагнозы по фотографиям пациентов. По словам эксперта НТИ Healthnet Сергея Чудакова, это удешевит процедуру работы с больными. Ожидается, что технология будет внедрена к 2030 году.

Диагнозы по фотографиям и данным из соцсетей врачи начнут ставить в России, пишет «РИА Новости».

Как сообщил эксперт рынка НТИ Healthnet, врач Сергей Чудаков, разработка подобного сервиса ведется, созданы программы, оценивающие состояние здоровья человека по лицу на фото с точностью в 80%. Технология будет внедрена в практику уже к 2030 году.

За счет искусственного интеллекта себестоимость постановки диагноза будет снижена. Пациенту будет достаточно зайти на сервис, сделать селфи, описать симптомы и получить варианты диагноза и рекомендации.

«И врач, как лицо принимающее решение, станет чуть более дорогой услугой, чем цифровой сервис», — пояснил Чудаков.

Врач рассказал и о возможности поставить дианоз по поведению пациента в соцсетях.

«Человек, имеющий какое-то заболевание, о котором он даже не знает, будет вести себя в соцсетях соответствующим образом. У него есть какие-то неприятные ощущения в теле, он будет пытаться разобраться, из-за этих ощущений человек находится, как правило, в неспокойном состоянии, раздраженном», — заявил Чудаков.

Эксперт добавил, что заболевший будет писать посты о самочувствствии, искать информацию, консультироваться со знакомыми в соцсетях, обсуждать народные средства, что поможет в постановке диагноза.

«Когда весь этот профиль объединяется, как ни странно, на его основании можно предполагать диагноз», — заявил Чудаков.

Фото на обложке: Okrasiuk / Shutterstock