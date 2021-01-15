Врачей избавят от бумажной рутины: Эксперты рассказали о переходе медицины в цифру

С 1 февраля согласно новому приказу Минздрава все медицинские учреждения страны смогут отказаться от бумажного документооборота и полностью перейти на электронный. Это позволит освободить врачей от бумажной рутины, а также ускорить процесс обмена информацией между медиками, рассказали RB.ru эксперты.

12 января Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов». Документ вступает в силу 1 февраля 2021 года, говорится в релизе, поступившем в редакцию RB.ru.

Приказ ведомства закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в ЕГИСЗ.

Согласно утверждённому порядку, решение о полном или частичном переходе на электронный документооборот принимается медицинской организацией на свое усмотрение. При этом за пациентом закрепляется право выбора. В случае, если пациент или его законный представитель подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения, подчёркивается в сообщении Минздрава.

«Это большой шаг на пути цифровой трансформации системы здравоохранения. Он открывает много возможностей для развития новых сервисов для врачей и пациентов. Переход на электронный документ позволит избавить врачей от рутины и, таким образом, повысит их лояльность к органам государственного управления. Также приказ позволит медицинским организациям наладить быстрый обмен документами, что будет способствовать улучшению качества оказываемой помощи», — считает руководитель ООО «КОМТЕК» разработчик медицинских информационных систем Григорий Чернухин.

В свою очередь руководитель направления «Цифровая медицина» в Инвитро, член экспертной группы Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России по формированию системы медицинского документооборота в электронном виде Борис Зингерман добавил, что разрешение медицинским организациям самостоятельно устанавливать сроки перехода на электронный документооборот очень важно в условиях разной степени технической оснащённости клиник.

«Также хочу подчеркнуть, что при переводе с бумажного носителя в цифровой формат документы могут менять форму для удобного отображения в электронном виде. То есть не обязательно, чтобы документ в электронном виде выглядел так же, как и в бумажном», — пояснил Зингерман.

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