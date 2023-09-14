Россияне стали быстрее забирать заказы из пунктов выдачи — исследование

Россияне стали быстрее забирать заказы из пунктов выдачи, показало исследование PIM Solutions. Время забора заказов – один из главных показателей потребительского поведения жителей. В 2023 году появились три региона, в которых заказы забирают в течение суток.
В 2023 году уменьшился срок забора заказов из пунктов выдачи. Об этом говорится в исследовании PIM Solutions. Сервис проанализировал данные 60 тыс. подключенных к нему интернет-магазинов.
В первой половине 2023 года заказы стали забирать быстрее в Чечне (-29%), Омской области (-29%) и Воронежской области (-27%). Появились три региона, в которых заказы забирают в течение суток – Москва, Московская область и Петербург.
«Время забора заказов из пунктов выдачи – это один из главных показателей, характеризующих потребительское поведение жителей тех или иных регионов. Чем быстрее покупатели забирают свои заказы, тем дешевле обходится их хранение и эффективнее используются площади пунктов выдачи», – отметила генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.
Увеличение времени забора заказов зафиксировано в Брянской и Костромской областях, а также в Коми. Дольше всего заказы забирают жители Тывы (3 суток), Чукотки (2,9 суток), Магаданской области (2,7 суток).
Фото на обложке: My July /
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