ВС запретил включать уплаченный фиктивными самозанятыми НПД в счет НДФЛ

Верховный суд, рассмотрев дело о расчете доначисленного НДФЛ предпринимателю, использовавшему труд фиктивных самозанятых, отменил решения нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение, следует из информации на сайте арбитражных судов. На это обратили внимание «Ведомости».

ВС признал недопустимым налоговую реконструкцию (метод расчета доначислений бизнесу, основанный на реальном экономическом смысле) в случаях, когда вместо НДФЛ в бюджет был уплачен налог на профдоход (НПД), пишет газета.

Согласно фабуле дела, в ходе камеральной проверки налоговой инспекцией №28 по Челябинской области индивидуального предпринимателя Фарита Садыкова выяснилось, что Садыков в целях уклонения от уплаты НДФЛ сотрудничал с гражданами в статусе самозанятых, тогда как фактически их отношения носили трудовой характер.

По итогам проверки налоговыми органами предпринимателю было начислено 2,6 млн рублей подоходного налога, два штрафа – 65 тыс. и 181 321 рублей, а также страховые взносы на сумму 3,6 млн рублей, отмечают «Ведомости».

Однако Фаритов решил обжаловать решение налоговой службы в арбитражном суде. Нижестоящие суды согласились с мнением налоговой инспекции об умышленном заключении Фаритовым договоров на выполнение работ с самозанятыми, но частично удовлетворили его иск, уменьшив сумму доначислений на уже выплаченные самозанятыми налоги в размере 794 400 рублей.

В частности, суды первой и двух последующих инстанций посчитали, что необходимо проведение налоговой реконструкции, поскольку этот принцип стал широко применяться с 2022 года, когда ВС в деле № А29-2698/2020 «указал на необходимость при определении размера недоимки вычитать из нее суммы налогов, уже уплаченные участниками группы», пишут «Ведомости».

ВС, в свою очередь, отменил решение нижестоящих инстанций, напомнив, что по действующим нормам работодатель, являющийся налоговым агентом в рамках уплаты им НДФЛ с зарплаты сотрудников, «должен выплачивать недоимки из собственных средств». Возникшая переплата находится в распоряжении фиктивных самозанятых и не может быть произвольно зачтена в счет уплаты НДФЛ без их волеизъявления, посчитал ВС.

Корпоративный юрист и эксперт по безопасности бизнеса Юлия Бондаренко заявила RB.RU, что оценить справедливость решения ВС сложно, но «нужно принять во внимание эту позицию». «При новом рассмотрении суды нижестоящих инстанций обязаны будут принять во внимание мнение ВС, соответственно, ожидаемо, что новое решение будет принято не в пользу ИП», — считает она.

Эксперт также назвала определение ВС важным сигналом для ИП, что нужно пересмотреть свои взаимоотношения с работниками или специалистами по ГПД: «Налоговая получила новый ресурс для проверок и доначислений. Думаю, волна взысканий не заставит себя ждать».

Руководитель налоговой практики K&P.Group Виктория Канишевская в разговоре с «Ведомостями» подтвердила, что «уменьшение НДФЛ на сумму уплаченного НПД при переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые укладывалось в уже сформировавшуюся практику расчета налогов при выявлении подобных правонарушений». И хотя в законодательстве такая опция на данный момент отсутствует, она является справедливой, отметила Канишевская.



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