«ВсеИнструменты.ру» привлекла первые инвестиции с 2013 года от РФПИ и «Эльбрус Капитал III»

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» привлек первые инвестиции с 2013 года, сообщила пресс-служба ритейлера. В компанию инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), фонд «Эльбрус Капитал III» и ряд суверенных фондов Ближнего Востока.
Уточняется, что сделка была закрыта в конце 2021 года. Сумма инвестиций и доли не раскрываются. Привлеченные средства «ВсеИнструменты.ру» направит на развитие логистики и увеличение ассортимента. Также средства будут вложены в дальнейшее расширение сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России.
«ВсеИнструменты.ру» основана в 2006 году. Компания является крупнейшим онлайн-ритейлером в категории DIY («сделай сам») в России. На «ВсеИнструменты.ру» представлены 600 тыс. товаров и несколько тысяч мировых производителей.
По собственным данным компании, у нее 240 тыс. корпоративных клиентов. Логистическая сеть компании насчитывает более 470 ПВЗ более чем в 200 городах РФ.
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Фото на обложке: Golubovy /
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