Холдинг «ВсеИнструменты.ру» запустил бизнес аренды оборудования под брендом «ВиРент»

«ВсеИнструменты.ру» выделили услугу аренды инструмента и техники в отдельный бизнес. Новая компания «ВиРент» будет аффилированным юрлицом холдинга. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе онлайн-гипермаркета.

Услугу аренды инструмента и техники онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» запустил еще в 2017 году. Теперь проект выделился в отдельный бренд и бизнес «ВиРент».

«“ВиРент” вышел на окупаемость и сам генерирует прибыль для дальнейшего развития. Мы также дальше будем помогать в развитии проекта», — рассказал гендиректор «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов.

Суммарные инвестиции в проект составили около 130 млн рублей. Годовой оборот проекта составил порядка 200 млн. рублей. Рост бизнеса год к году — 250-300%, уточнили в компании.

«ВиРент» работает как с b2b, так и c b2c клиентами. В основном, это дорожные, строительные, ремонтные и производственные компании, у которых есть потребность в профессиональном оборудовании. Среди клиентов есть и физические лица.

В ассортименте — около 2000 позиций, включая электро- и бензоинструмент, строительное и садовое оборудование, станки, климатическое оборудование, инженерную сантехнику, подъемные вышки и генераторы.

Сайт, на котором раньше предоставлялись услуги аренды arenda.vseinstrumenti.ru переедет на новый домен virent.ru. Самовывоз и доставка арендованных товаров пока доступны в Москве и Московской области. Услуга доставки также осуществляется на возврат оборудования.

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