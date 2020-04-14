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Бизнес-инкубатор ВШЭ и Boomstarter запустили программу помощи предпринимателям

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики (ВШЭ) и краудфандинговая платформа Boomstarter запустили совместную программу для предпринимателей. Об этом Rusbase рассказали в ВШЭ.

Бизнес-инкубатор ВШЭ и Boomstarter запустили программу помощи предпринимателям

Программа рассчитана на начинающих предпринимателей и на тех, кто хочет масштабировать бизнес. 

Резиденты и выпускники инкубатора ВШЭ поделятся опытом развития стартапов с пользователями Boomstarter. Также планируются совместные вебинары, публикации и рассылки.

Как отметили в ВШЭ, лучшие краудфандинговые проекты смогут участвовать в образовательных мероприятиях, программах акселерации и пилотирования бизнес-инкубатора. 

«Бизнес-инкубатор ВШЭ имеет большую экспертизу в развитии технологических компаний. Это профильное направление для Boomstarter. Одна из наших стратегических задач — обучение для эффективного старта на краудфандинге. Boomstarter обновил и расширил функционал для авторов, став по сути акселератором», — отметила директор Boomstarter Мария Докшина. 

Фото: dotshock / Shutterstock

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