Бизнес-инкубатор ВШЭ и Boomstarter запустили программу помощи предпринимателям
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики (ВШЭ) и краудфандинговая платформа Boomstarter запустили совместную программу для предпринимателей. Об этом Rusbase рассказали в ВШЭ.
Программа рассчитана на начинающих предпринимателей и на тех, кто хочет масштабировать бизнес.
Резиденты и выпускники инкубатора ВШЭ поделятся опытом развития стартапов с пользователями Boomstarter. Также планируются совместные вебинары, публикации и рассылки.
Как отметили в ВШЭ, лучшие краудфандинговые проекты смогут участвовать в образовательных мероприятиях, программах акселерации и пилотирования бизнес-инкубатора.
«Бизнес-инкубатор ВШЭ имеет большую экспертизу в развитии технологических компаний. Это профильное направление для Boomstarter. Одна из наших стратегических задач — обучение для эффективного старта на краудфандинге. Boomstarter обновил и расширил функционал для авторов, став по сути акселератором», — отметила директор Boomstarter Мария Докшина.
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