Бизнес-инкубатор ВШЭ и Boomstarter запустили программу помощи предпринимателям

Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики (ВШЭ) и краудфандинговая платформа Boomstarter запустили совместную программу для предпринимателей. Об этом Rusbase рассказали в ВШЭ.

Программа рассчитана на начинающих предпринимателей и на тех, кто хочет масштабировать бизнес.

Резиденты и выпускники инкубатора ВШЭ поделятся опытом развития стартапов с пользователями Boomstarter. Также планируются совместные вебинары, публикации и рассылки.

Как отметили в ВШЭ, лучшие краудфандинговые проекты смогут участвовать в образовательных мероприятиях, программах акселерации и пилотирования бизнес-инкубатора.