Строительство высокоскоростной магистрали Москва–Петербург завершится в 2028 году — Минтранс

Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом завершится в 2028 году, сообщил Минтранс. Проект уже реализуется, его стоимость оценивается в 1,7 трлн рублей. Магистраль позволит сократить время в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут.
Минтранс назвал 2028 год сроком завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Об этом сообщил заместитель руководителя Минтранса Валентин Иванов.
По словам Иванова, реализация проекта уже началась, его стоимость оценивается в 1,7 трлн рублей. Чиновник уточнил, что эта сумма может корректироваться, в том числе с учетом изменения ключевой ставки ЦБ.
Готовность к финансированию строительства ВСМ выразили Сбербанк и «Газпромбанк».
ВСМ позволит сократить время между двумя крупнейшими городами России с текущих 4 часов до 2 часов 15 минут. Из Москвы в Тверь можно будет добраться за 39 минут, из Петербурга в Великий Новгород – за 29 минут.
Фото на обложке: Denis Belitsky /
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