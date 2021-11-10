Вся правда про опционы в бизнесе: для фаундеров и руководителей

Лаборатория карьеры Алены Владимирской совместно с WeWork и RB.ru организовали закрытый клуб для фаундеров, руководителей бизнеса и представителей венчурной индустрии «Честно про людей». На второй встречи клуба участники смогут узнать все об опционах.

Вторая встреча клуба «Честно про людей» состоится в среду, 10 ноября. Разговор пойдет про опционы: кого и когда они мотивируют; как их правильно сформировать для команды; какие опасности для фаундера при создании опционной программы существуют; почему в России так часто путают опционы и KPI.

Специальный гость встречи — фаундер проекта Invisible.ru Сергей Курлович, который поделится с участниками своим опытом.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Мероприятие бесплатное.

Подробнее о первой встречи, на которой речь шла о том, как искать людей в стартап, и как их удерживать на примере конкретных кейсов, вы можете прочитать тут.

Важно! Это закрытый премодерируемый формат — если вы не являетесь фаундером стартапа, руководителем бизнеса или крупного подразделения, мы не сможем пригласить вас на эту встречу.

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Фото: Shutterstock