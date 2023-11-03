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ВТБ планирует до конца 2023 года представить голосового помощника

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ намерен представить голосового помощника с цифровым аватаром до конца 2023 года. Ассистента назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра». Стоимость разработки оценивается в 20 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

ВТБ планирует до конца 2023 года представить голосового помощника

Тамара будет работать на базе уже работающего голосового ассистента ВТБ Лео. Она может заменить Лео или у Лео появится свой аватар, отметили собеседники издания.

Руководитель направления аналитики IT-компании SimbirSoft Константин Шакуров считает, что визуализация ассистента нужна для привлечения и удержания аудитории через эмоции. Анимацией могут заинтересоваться дети, а родители готовы платить за то, что им понравилось.

При этом взрослых могут раздражать анимированные ассистенты, поэтому такие помощники скорее останутся в плоскости индустрии развлечений. 

Эксперт также предположил, что их можно будет использовать в нишевых решениях, например ориентированных на слабослышащих пользователей.

По оценкам iKS-Consulting, в прошлом году отечественных рынок голосовых роботов составил 3,9 млрд рублей. Ежегодный прирост, по прогнозам аналитиков, составляет 30-35%.

Фото на обложке: Unsplash

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