ВТБ планирует до конца 2023 года представить голосового помощника

ВТБ намерен представить голосового помощника с цифровым аватаром до конца 2023 года. Ассистента назовут Тамарой, имя отсылает к технологиям завтрашнего дня: tomorrow – «завтра». Стоимость разработки оценивается в 20 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Тамара будет работать на базе уже работающего голосового ассистента ВТБ Лео. Она может заменить Лео или у Лео появится свой аватар, отметили собеседники издания.

Руководитель направления аналитики IT-компании SimbirSoft Константин Шакуров считает, что визуализация ассистента нужна для привлечения и удержания аудитории через эмоции. Анимацией могут заинтересоваться дети, а родители готовы платить за то, что им понравилось.

При этом взрослых могут раздражать анимированные ассистенты, поэтому такие помощники скорее останутся в плоскости индустрии развлечений.

Эксперт также предположил, что их можно будет использовать в нишевых решениях, например ориентированных на слабослышащих пользователей.

По оценкам iKS-Consulting, в прошлом году отечественных рынок голосовых роботов составил 3,9 млрд рублей. Ежегодный прирост, по прогнозам аналитиков, составляет 30-35%.

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