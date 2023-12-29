ВТБ подал иски к своей британской «дочке» на € 74 млн

ВТБ подал два иска к своей британской «дочке» на €22 млн и на €52,6, они касаются структуры, находящейся под внешним управлением, сообщает «Интерфакс».

В качестве обеспечительных мер банк смог добиться ареста бумаг российских компаний из портфеля VTB Capital Plc. Также арестованы средства на счетах в российских банках.

В материалах дела указано, что ВТБ подал иск к VTB Capital Plc в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Помимо искового заявления истец направил ходатайство об обеспечительных мерах. К их числу относится арест бумаг, принадлежащих VTB Capital Plc, которые хранятся на счетах депо, счетах депо типа «С» и прочих счетах, открытых в НДР и других депозитариях.

К бумагам, которые просил арестовать ВТБ, относятся ОФЗ, а также небольшие пакеты облигаций и акций некоторых публичных российских компаний. Среди них — Сбербанк, Ozon, Yandex, РЖД, «Газпром», «Татнефть», Rusal, «Лукойл», «Роснефть» и другие.

Также ВТБ просил суд запретить НДР и другим депозитариям вносить какие-либо записи по счетам, открытым на VTB Capital Plc.

Второй иск ВТБ касается взыскания с VTB Capital Plc 5,3 млрд рублей задолженности. Истец просит арестовать ценные бумаги, деньги и другое имущество компании, которое находится на корреспондентских счетах, счетах депо, счетах депо типа «С». ВТБ настаивает на запрете передачи этих активов кому-либо, кроме самого ВТБ.

Суд принял решение удовлетворить все ходатайства о принятии обеспечительных мер. Предварительные заседания по обоим делам назначены на 4 апреля 2024 года.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов в ответ на намерение Европейского союза направить заблокированные российские активы на помощь Украине заявил, что РФ примет зеркальные меры. В частности, он напомнил, что в России «тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С»».