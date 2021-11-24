ВТБ запустил подключение торгового эквайринга онлайн

Теперь клиенты малого и среднего бизнеса смогут отслеживать все операции по эквайрингу в онлайн-режиме и пользоваться аналитикой для оценки эффективности работы торговых точек. Подключить сервис предприниматели могут дистанционно, оставив заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес или мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite.
Пользователи сервиса получают:
- быстрое подключение торгового эквайринга с подбором оптимального тарифа на основе данных о бизнесе;
- отчеты об операциях по эквайрингу за день, неделю или месяц;
- возможность направить заявку на корректировку операции в ситуации, когда невозможно сделать возврат средств покупателю на терминале;
- доступ к аналитической платформе. Предприниматели видят статистику по среднему чеку, объему трат покупателей в точке продаж за месяц, распределению покупок по часам и дням недели, а также средние траты по отрасли на основе обобщенных данных о транзакциях с использованием карт международной платежной системы MasterCard.
«ВТБ в рамках стратегической задачи по цифровизации всех продуктов и услуг для бизнеса регулярно расширяет функционал нового интернет- и мобильного банков. Результатом этой работы становится существенная экономия времени и трудозатрат наших клиентов.
Теперь торгово-сервисные предприятия могут без посещения офиса в несколько кликов оформить эквайринг и оперативно начать принимать платежи в своих точках продаж, при этом получая важную для развития и управления бизнесом информацию и статистику», — прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.
ВТБ является одним из лидеров эквайрингового рынка в России. С начала 2021 года оборот банка по данному направлению в сегменте среднего и малого бизнеса вырос на 27%.
Фото на обложке: mpohodzhay /
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