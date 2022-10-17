Бывшая структура ВТБ приобретет «Афимолл Сити»

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство ООО «Сбережения плюс» о покупке компании, управляющей торгово-развлекательным центром «Афимолл Сити», сообщили в пресс-службе ФАС.
«Сбережения плюс» специализируются на управлении фондами. Ранее компания называлась ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», однако, в связи с санкциями инвестиционные подразделения были переданы третьим лицам, а сама компания — переименована.
ООО «Сбережения плюс» приобретет «Белгейт Констракшенз Лимитед», которая арендует и управляет ТРЦ.
В ФАС посчитали, что сделка не окажет влияния на конкуренцию на рынке аренды и управления коммерческой недвижимостью столицы.
«В столице имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность», — говорится в сообщении службы.
Владельцем «Афимолл Сити» является AFI Development Льва Леваева, аренда помещений объекта в 2021 году принесла компании $135 млн.
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video /
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