Бывшая структура ВТБ приобретет «Афимолл Сити»

«Сбережения плюс» специализируются на управлении фондами. Ранее компания называлась ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», однако, в связи с санкциями инвестиционные подразделения были переданы третьим лицам, а сама компания — переименована.

ООО «Сбережения плюс» приобретет «Белгейт Констракшенз Лимитед», которая арендует и управляет ТРЦ.

В ФАС посчитали, что сделка не окажет влияния на конкуренцию на рынке аренды и управления коммерческой недвижимостью столицы.



«В столице имеется значительное количество организаций, осуществляющих аналогичную деятельность», — говорится в сообщении службы.



Владельцем «Афимолл Сити» является AFI Development Льва Леваева, аренда помещений объекта в 2021 году принесла компании $135 млн.

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