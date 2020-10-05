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Онлайн-митап ВТБ: как и зачем внедрять Agile в корпорациях

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 октября состоится онлайн-митап «Agile-подход в корпорации: с чего начать». Специалисты из ВТБ, ScrumTrek, Deutsche Bank Technology Centre и СПАО «Ингосстрах» поделятся опытом выстраивания работы «по Agile» и расскажут о кейсах, ошибках и перспективах использования нового подхода.

Онлайн-митап ВТБ: как и зачем внедрять Agile в корпорациях

Методология работы Agile дает корпорациям принципиально новые возможности для развития бизнеса — в том числе делает их более гибкими в условиях стремительно меняющегося технологического и бизнес-ландшафта. Но чем масштабнее структура, тем большую сложность представляет внедрение нового подхода в организации работы — и тем большее сопротивление порой встречает. На митапе эксперты расскажут, как выстроить работу сотрудников, распределить роли в команде и не допустить ошибок.

Спикеры — специалисты по Agile-трансформации:

  • Сергей Рогачев, Agile-коуч ScrumTrek, поделится примерами внедрения фреймворка SAFe (Scaled Agile Framework) в России.
  • Константин Воронин, бывший руководитель проектного офиса СПАО «Ингосстрах», расскажет о трансформации процессов в страховой компании.
  • Александр Троицкий, скрам-мастер и Agile-коуч Deutsche Bank Technology Centre, обсудит проблему непрерывных изменений в компании.
  • Ирина Андреева из ВТБ расскажет об Agile-трансформации банка и первых результатах применения нового подхода.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Мероприятие пройдет в рамках Fintech Talks — серии митапов ВТБ о цифровой трансформации компаний. Следующая онлайн-встреча состоится 29 октября и будет посвящена роботизации.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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