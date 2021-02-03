Выгоднее каршеринга и автокредита: ВТБ запустит услугу «подписки» на автомобили

Банк ВТБ и компания «ВТБ Лизинг» запланировали запуск услуги по «подписке» на автомобиль для физических лиц. Сервис начнет работать в тестовом режиме в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению представителя банка, для клиентов подписка будет на 15-20% выгоднее, чем использование каршеринга и в полтора раза дешевле, чем покупка авто в кредит.

«Сервис предполагает гибкие условия аренды на срок от шести до 24 месяцев, контрактный пробег до 20 тысяч километров в год с возможностью его увеличения», — рассказалзампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что в рамках пилотного этапа клиентам будет предложено ограниченное число моделей в среднем и верхнем ценовом сегменте. Затем число брендов может быть увеличено.

Согласно условиям сервиса, «ВТБ Лизинг» возьмет на себя регистрацию автомобиля в ГИБДД, техобслуживание, замену расходных материалов, страхование автомобиля, круглосуточную помощь на дороге и дополнительный консьерж-сервис. Клиент оплачивает топливо, мойку, парковку и штрафы.

Пробный сервис подписки для юридических лиц ВТБ запустил в июле 2020 года.

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