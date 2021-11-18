ВТБ запустил возможность перевода денег по Bluetooth и AirDrop

ВТБ запустил в новой версии мобильного приложения функцию «Радар ВТБ», которая позволяет найти других клиентов банка, находящихся поблизости, и быстро отправить им денежный перевод, сообщила пресс-служба банка. Сервис работает на основе технологий Bluetooth и AirDrop.

Чтобы сделать перевод, в разделе «Платежи» приложения «ВТБ Онлайн» нужно выбрать опцию «Радар ВТБ». Включив ее, пользователь увидит на экране клиентов банка, которые находятся рядом, если на их устройствах также включена эта функция и Bluetooth. Затем необходимо найти получателя, используя функцию Bluetooth и AirDrop, и указать сумму перевода.

В банке отметили, что такой способ перевода денег будет удобен тем, кто находится рядом в кафе или в большой компании. «При этом безопасность сервиса обеспечена в полном объеме с учетом всех мировых стандартов, это – наш приоритет», — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В обновленной версии мобильного приложения ВТБ такжже добавил услугу переводов по ссылке, с помощью которой отправить деньги можно клиенту любого банка, зная только номер телефона получателя.

По данным ВТБ, после обновления мобильного приложения, оно стало работать в два раза быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка «ВТБ Онлайн» выросла почти в 4 раза, до 500 тыс. одновременных сессий.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!