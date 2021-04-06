ВТБ создаст брокерское приложение для европейского рынка

В 2021 году ВТБ намерен запустить брокерское приложение для биржевой онлайн-торговли в Германии. Запланированное название программы — VTB My Invest. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова.

Впоследствии банк намерен продвигать приложение и в других европейских странах.

«Мы планируем в этом году выпустить брокерское приложение для онлайн-торговли в Европе, начнем с Германии, дальше будем двигаться», — сказал Потапов.

Он также отметил, что на данный момент пока сложно судить о доле рынка онлайн-торговли, которую может получить ВТБ.

«ВТБ Капитал Инвестиции» — одно из стратегических направлений деятельности «ВТБ Капитал», входящее в состав корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

По данным ТАСС, на конец марта объем активов физлиц под управлением «ВТБ Капитал Инвестиции» составил 3,75 трлн рублей. За год показатель увеличился почти на 60%. Число клиентов компании превышает 1,3 млн человек.

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Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock