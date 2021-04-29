ВТБ создал «бизнес-лигу» для предпринимателей

С 30 апреля ВТБ запускает комплексную программу лояльности «Бизнес-лига ВТБ» для клиентов среднего и малого бизнеса. Она включает три премиальных уровня: «Профи», «Мастер» и «Легенда».

Основой программы являются сервисные бонусы — действующие клиенты получают их при развитии сотрудничества и активном использовании банковских услуг. Участникам программы доступны преимущества при обслуживании и специальные условия от ВТБ и партнеров.

Так, всем участникам «Бизнес-лиги ВТБ» доступна выделенная линия колл-центра, по которой круглосуточно без выходных можно получить консультации и решить вопросы обслуживания с помощью специалистов банка. Кроме этого, для них предусмотрено приоритетное обслуживание в отделениях ВТБ, виртуальная бизнес-карта на специальных условиях, спецпредложения и скидки на продукты для бизнеса от банка и партнеров. Например, участники программы смогут существенно экономить на использовании мобильной бухгалтерии «Цифра» — сервисе полного бухгалтерского и налогового учёта, который включает в себя оплату налогов из приложения и юридические консультации для индивидуальных предпринимателей.

«Бизнес-лига ВТБ» также включает специальные бонусы для владельцев и менеджеров компаний-участниц. Бонусы позволят им бесплатно посещать закрытые образовательные мероприятия, получать приглашения на культурные события и т.д.

Программа лояльности имеет три уровня участия: «Профи», «Мастер» и «Легенда». С каждым уровнем набор сервисных привилегий увеличивается, а активное взаимодействие с банком позволяет переходить на новые уровни программы.

Мы искренне ценим наших клиентов, которые давно и плодотворно сотрудничают с банком. В рамках программы лояльности мы хотим подчеркнуть их важность для нас и обеспечить им особый комфорт. Мы планируем постоянно развивать программу и наполнять ее новыми привилегиями, рассчитываем, что она будет позитивно воспринята клиентами Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ

Подробную информацию о программе лояльности и ее привилегиях для участников можно получить в офисах обслуживания корпоративных клиентов ВТБ, а также в контакт-центре банка.