ВТБ сообщил о росте клиентов среднего и малого бизнеса на 20% с начала года

Теперь в ВТБ 750 тыс. клиентов МСБ. С начала 2021 года их число увеличилось на 20%. Больше всего расчетных счетов открыли в апреле — 30 тыс. предпринимателей выбрали услуги банка.

С 2021 года ИП и ООО могут открыть расчетный счет еще быстрее — процесс занимает не более 25 минут. Зарезервировать его и получить реквизиты можно заранее на сайте банка.

К 1 августа кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 1,53 трлн рублей. Среди них — компании в сферах торговли (21,1%), недвижимости (14,8%), пищевой промышленности (12,5%), сельского хозяйства (7,5%) и из других отраслей.

У клиентов пользуются популярностью инвестиционное и оборотное кредитование, а также программы рефинансирования.

Размер привлеченных средств в сфере малого и среднего бизнеса за семь месяцев увеличился до 1,91 трлн рублей.

В этом году в ВТБ стали доступны новые услуги для бизнеса: виртуальные бизнес-карты, электронные таможенные и налоговые гарантии, персональный валютный контролер для компаний — участников внешнеэкономической деятельности, удаленная регистрация бизнеса, выпуск квалифицированной электронной подписи для юрлиц и многое другое.

Также участники программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» могут получать сервисные бонусы.

ВТБ создает максимально комфортные и удобные сервисы для среднего и малого бизнеса, которые позволяют нам выполнять стратегический план по привлечению 1 миллиона клиентов до конца будущего года. Предприниматели ценят постоянное обновление продуктов, цифровизацию сервисов, конкурентные предложения по ставкам и доступные программы господдержки.



С начала года кредитный портфель СМБ вырос на 8%, а объем привлеченных средств — на 9,4%. Мы нацелены и в дальнейшем расширять продуктовую линейку, предлагая решение самых сложных финансовых задач и их сопровождение на всех этапах развития компаний. Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ