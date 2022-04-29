ВТБ, «Открытие» и РНКБ предложили объединить

Президент-председатель ВТБ Андрей Костин предложил правительству консолидировать банк, «Открытие» и РНКБ. Объединение позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора, а также сохранить конкурентный рынок финуслуг.

ВТБ, «Открытие» и РНКБ являются универсальными банками, поэтому их объединение в единую систему должен пройти относительно спокойно и быстро, пишет «Коммерсантъ».

У банков уже есть много общего. Так, «Открытием» руководит Михаил Задорнов, который в 2005–2018 годах возглавлял ВТБ24. РНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой Банка Москвы, который на тот момент уже входил в группу ВТБ.

И все же консолидация не позволит этим трем организациям обойти самый крупный банк в стране «Сбер». Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн рублей, а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. У Сбербанка — 38,3 трлн руб. и 5,16 трлн руб. соответственно.

Партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский считает, что консолидация потребует много времени, однако это того стоит. Система не нуждается в таком количестве банков: сократятся расходы, штат управленцев и линейных специалистов, улучшится эффективность и доходность. Довольно серьезный минус — угроза сокращения тысяч сотрудников.