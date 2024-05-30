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ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ начал выдавать ипотеку на территории Крыма. Первый кредит, одобренный банком, составил 3,2 млн рублей. Клиент получил его на покупку строящейся квартиры в Симферополе.

ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму

Как следует из сообщения кредитной организации, ипотеку в Крыму банк начал выдавать еще в начале месяца. Организация сделки доступна в отделениях ВТБ в соседних Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в четырех офисах дочернего РНКБ в Севастополе, Симферополе, Ялте и Евпатории. Также оформить кредит можно дистанционно.

При этом ипотеку можно получить не только на недвижимость в Крыму, но на объект в любом регионе страны.

Ранее стало известно, что первый крупный российский застройщик может начать работу в Крыму. Речь идет о «Галс Девелопмент», принадлежавший до 2022 года ВТБ. Так, в Севастополе зарегистрировали ООО «Специализированный застройщик «Галс Стрелецкая».

Как говорят эксперты, интерес к строительству недвижимости в Крыму мог быть подогрет сообщениями ВТБ о планах начать выдавать ипотеку на полуострове.

Фото на обложке: evgeny_minin / Shutterstock

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