ВТБ начал выдавать ипотеку на жилье в Крыму

ВТБ начал выдавать ипотеку на территории Крыма. Первый кредит, одобренный банком, составил 3,2 млн рублей. Клиент получил его на покупку строящейся квартиры в Симферополе.

Как следует из сообщения кредитной организации, ипотеку в Крыму банк начал выдавать еще в начале месяца. Организация сделки доступна в отделениях ВТБ в соседних Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в четырех офисах дочернего РНКБ в Севастополе, Симферополе, Ялте и Евпатории. Также оформить кредит можно дистанционно.

При этом ипотеку можно получить не только на недвижимость в Крыму, но на объект в любом регионе страны.

Ранее стало известно, что первый крупный российский застройщик может начать работу в Крыму. Речь идет о «Галс Девелопмент», принадлежавший до 2022 года ВТБ. Так, в Севастополе зарегистрировали ООО «Специализированный застройщик «Галс Стрелецкая».

Как говорят эксперты, интерес к строительству недвижимости в Крыму мог быть подогрет сообщениями ВТБ о планах начать выдавать ипотеку на полуострове.