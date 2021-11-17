ВТБ запустил цифровой сервис для проверки зарубежных бизнес-партнеров

С помощью нового решения, реализованного в экосистеме ВЭД, пользователи смогут убедиться в надежности и добросовестности своих иностранных партнеров.
Преимущества нового сервиса от ВТБ:
- оперативное получение информации. Для проверки контрагента достаточно знать название или регистрационный номер компании и страну ее регистрации;
- возможность выбрать вид отчета с необходимой детализацией. Например, предприниматель может получить информацию об иностранной компании, ее рейтингах, судебных проверках, финансовые данные, сведения об интеллектуальной собственности и производимых товарах и т.д.
«Выбор иностранного партнера — часто непростая задача из-за ограниченности или отсутствия информации о компании в открытом доступе, а также из-за возможных языковых барьеров. В рамках стратегии ВТБ мы стремимся предоставить предпринимателям удобные цифровые решения для повседневных задач их бизнеса.
Новый сервис для участников ВЭД поможет нашим клиентам находить надежных контрагентов за рубежом и избегать рисков при заключении сделок. Мы планируем расширять его географию за счет новых стран из числа основных торговых партнеров России», — прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ.
Пока возможна проверка организаций, зарегистрированных в Китае, Белоруссии и Казахстане. Информационный сервис предоставляется на основе аналитических материалов партнеров банка.
Фото на обложке: TippaPatt /
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