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Банк ВТБ решил продать свой бизнес в Европе — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк ВТБ, попавший в несколько санкционных списков, выставил на продажу свое европейское подразделение. По данным Bloomberg, сделка будет согласована в ближайшее время.

Банк ВТБ решил продать свой бизнес в Европе — Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что VTB Bank Europe – европейское подразделение российского банка ВТБ – выставлено на продажу.

ВТБ не попал под санкции Евросоюза, но сделку планируют оформить так, чтобы покупатель не оказался в сложном положении, отметили в агентстве. При этом немецкий банковский регулятор одобрил планы ВТБ о продаже.

В Bloomberg подчеркнули, что сделка будет согласована в ближайшее время.

По данным на сентябрь 2021 года, активы европейского подразделения ВТБ составляли 7,95 млрд евро.

В 2018 году ВТБ перевел свой бизнес в Европе на единую лицензию и объединил структуры в одну – VTB Bank Europe. Штаб-квартира компании находится во Франкфурте-на-Майне.

Фото на обложке: Stas Knop / Shutterstock

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