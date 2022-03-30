Банк ВТБ решил продать свой бизнес в Европе — Bloomberg

Банк ВТБ, попавший в несколько санкционных списков, выставил на продажу свое европейское подразделение. По данным Bloomberg, сделка будет согласована в ближайшее время.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что VTB Bank Europe – европейское подразделение российского банка ВТБ – выставлено на продажу.
ВТБ не попал под санкции Евросоюза, но сделку планируют оформить так, чтобы покупатель не оказался в сложном положении, отметили в агентстве. При этом немецкий банковский регулятор одобрил планы ВТБ о продаже.
В Bloomberg подчеркнули, что сделка будет согласована в ближайшее время.
По данным на сентябрь 2021 года, активы европейского подразделения ВТБ составляли 7,95 млрд евро.
В 2018 году ВТБ перевел свой бизнес в Европе на единую лицензию и объединил структуры в одну – VTB Bank Europe. Штаб-квартира компании находится во Франкфурте-на-Майне.
Фото на обложке: Stas Knop /
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