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ВТБ профинансирует расширение кинотеатров «Каро»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Киносеть «Каро» планирует увеличить количество кинозалов в полтора раза. Для этого ВТБ выделил кредит на сумму 4,1 млрд рублей сроком на шесть лет.

ВТБ профинансирует расширение кинотеатров «Каро»

Основная часть этой суммы пойдет на запуск новых кинозалов,  еще часть — на развитие сети. В ближайшие полтора года киносеть откроет более 100 новых кинозалов, пишут «Ведомости».

В ВТБ эту информацию подтвердили, но условия кредитования не раскрыли. Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь отметил, что банк является финансовым партнером сети «Каро» на протяжении последних нескольких лет.

«Каро» контролирует консорциум инвесторов, в числе которых бизнесмен Пол Хет, UFG Private Equity, Российский фонд прямых инвестиций.

По данным «Невафильм Research» на август 2020 года, «Каро» принадлежит 262 кинозала в 33 кинотеатрах, в управлении у нее – 265 кинозалов в 36 кинотеатрах. Финансовые показатели «Каро» не раскрываются.

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Фото: Studio MDF / Shutterstock

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