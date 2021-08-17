ВТБ профинансирует расширение кинотеатров «Каро»

Киносеть «Каро» планирует увеличить количество кинозалов в полтора раза. Для этого ВТБ выделил кредит на сумму 4,1 млрд рублей сроком на шесть лет.

Основная часть этой суммы пойдет на запуск новых кинозалов, еще часть — на развитие сети. В ближайшие полтора года киносеть откроет более 100 новых кинозалов, пишут «Ведомости».

В ВТБ эту информацию подтвердили, но условия кредитования не раскрыли. Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь отметил, что банк является финансовым партнером сети «Каро» на протяжении последних нескольких лет.

«Каро» контролирует консорциум инвесторов, в числе которых бизнесмен Пол Хет, UFG Private Equity, Российский фонд прямых инвестиций.

По данным «Невафильм Research» на август 2020 года, «Каро» принадлежит 262 кинозала в 33 кинотеатрах, в управлении у нее – 265 кинозалов в 36 кинотеатрах. Финансовые показатели «Каро» не раскрываются.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Studio MDF / Shutterstock