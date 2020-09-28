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ВТБ внедрил технологию найма сотрудников на основе искусственного интеллекта

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

ВТБ запустил технологию найма персонала на основе искусственного интеллекта. Для подбора персонала на массовые позиции банк использует роботизированную систему IT-компании Skillaz. Об этом Rusbase рассказали представители ВТБ. 

ВТБ внедрил технологию найма сотрудников на основе искусственного интеллекта

В ходе отбора на вакансию система на основе искусственного интеллекта оценивает кандидатов и строит предиктивные модели эффективности соискателей в будущем. 

По данным банка, каждый год ВТБ нанимает на стартовые позиции около 4 тысяч сотрудников. С начала 2020 года с помощью роботизированной системы банк нанял примерно тысячу работников — 35% всех наймов в региональной сети ВТБ.

«В новом процессе рекрутер включается только на этапе оценки финальных кандидатов, до этого всю работу с ними проводит виртуальный рекрутер. Теперь ключевая задача рекрутера — качественная оценка компетенций кандидатов и оперативная обратная связь нанимающему руководителю», — отметил руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков. 

В октябре 2019 года Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения, сообщал РБК. При оценке использовались технологии искусственного интеллекта: банк присваивал соискателю скоринг-балл и прогнозировал, как быстро уволится сотрудник. Проект был запущен в пилотном режиме. 

Фото: Mikhail Gerasimov / Shutterstock

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