ВТБ запустил систему управления моделями машинного обучения

Банк ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения, разработанную Фабрикой искусственного интеллекта. В компании заявляют, что новое решение позволит увеличить эффективность работы сотрудников на 25%.
ВТБ заявляет, что система управления моделями, применение Agile и сервисного подхода к разработке позволит ускорить вывод каждой новой технологии искусственного интеллекта в промышленную эксплуатацию в 1,5 раза, сообщили RB.RU в пресс-службе банка.
Система управления моделями функционально превосходит зарубежные аналоги, заявляют в ВТБ: в ней реализован прототип MLOps конвейера по быстрому внедрению моделей в промышленную эксплуатацию. Адаптированная под задачи интеграции и внедрения искусственного интеллекта концепция MLOps является развитием методологии DevOps: она широко применяется для повышения скорости, эффективности и качества командной разработки и внедрения любых информационных систем.
В рамках технологической трансформации ВТБ делает акцент на внедрении искусственного интеллекта в работу, в том числе для постоянного усовершенствования клиентских сервисов и противодействия попыткам мошенничества. Система управления моделями — новый шаг в развитии ИТ-платформы для унификации и упрощения внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка.
В банке особо подчёркивают, что новая система — полностью отечественная разработка с использованием открытого ПО, что соответствует стремлению ВТБ перейти на российское программное обеспечение в рамках технологической трансформации банка.
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Фото на обложке: Stas Knop /
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