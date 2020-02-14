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ВТБ и «Почта банк» объединили кэшбэк первыми среди российских банков

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

ВТБ и «Почта Банк» с 1 февраля объединили свои программы лояльности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оба банка.

ВТБ и «Почта банк» объединили кэшбэк первыми среди российских банков

На этом фоне «Почта банк» отказался от прямого кэшбэка в рублях. Теперь клиенты обоих банков будут получать кэшбэк бонусами на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус».

Полученные бонусы можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1 или потратить на покупку товаров и услуг в каталоге «Мультибонуса», в том числе на авиа- и железнодорожные билеты, аренду авто, билеты в кино и другое.

ВТБ ожидает, что инициатива поможет привлечь новых клиентов, повысить лояльность существующих и увеличить число транзакций по картам. 

Сейчас у программы «Мультибонус» более 7,5 млн пользователей. Теперь к ней присодиняться 13 млн клиентов «Почта банка».

По словам руководителя проектов Frank RG Анны Стогниенко, проект ВТБ и «Почта банка» — первый случай на рынке, когда банки объединяют свои бонусные программы. Она полагает, что это логичный шаг, так как ВТБ владеет 49,9% акций «Почта банка».

Фото: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

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