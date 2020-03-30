Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали компанию для работы с большими данными

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Банк «ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие для работы с большими данными. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка. 

«ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали компанию для работы с большими данными

Совместная компания — ООО «Платформа больших данных» — займется разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных. В том числе речь идет о продуктах с использованием машинного обучения.  

Платформа будет открыта для финансовых и девелоперских компаний, телекома, ритейла, организаций госсектора. ВТБ отмечает, что данные будут обезличены и зашифрованы. Первые проекты на платформе планируется запустить до конца года. 

«Мы формируем команду, которая будет отвечать в том числе за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Подробности про продукты и услуги СП мы раскроем позднее», — рассказал заместитель президента  председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«ВТБ» и «Ростелеком» подписали меморандум о партнерстве в ноябре прошлого года. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний предварительно оцениваются в 1 млрд рублей.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

31 марта 2020

Спорт как бизнес

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 марта 2020

Стартапы против коронавируса

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

31 марта 2020

Спорт как бизнес

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

1 — 10 апреля 2020

GoToHome: изолируйся и программируй

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

9 апреля — 28 мая 2020

Фундаментальный курс по SEO

15 апреля 2020

Performance Marketing

14 — 16 мая 2020

ARMG

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ