«ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали компанию для работы с большими данными

Банк «ВТБ» и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие для работы с большими данными. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Совместная компания — ООО «Платформа больших данных» — займется разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных. В том числе речь идет о продуктах с использованием машинного обучения.

Платформа будет открыта для финансовых и девелоперских компаний, телекома, ритейла, организаций госсектора. ВТБ отмечает, что данные будут обезличены и зашифрованы. Первые проекты на платформе планируется запустить до конца года.

«Мы формируем команду, которая будет отвечать в том числе за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Подробности про продукты и услуги СП мы раскроем позднее», — рассказал заместитель президента председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«ВТБ» и «Ростелеком» подписали меморандум о партнерстве в ноябре прошлого года. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний предварительно оцениваются в 1 млрд рублей.