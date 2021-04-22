Первым в России: ВТБ запустил переводы через СБП в банкоматах

Банк ВТБ запустил переводы по номеру телефона посредством Системы быстрых платежей (СБП) через банкоматы — первым в России.
Функция появится во всех банкоматах ВТБ, которая насчитывает 15,5 тыс. устройств, сообщил РБК руководитель департамента розничного бизнеса и старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.
Сервис может стать альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам, которые не смогут воспользоваться смартфоном, считает Кудрявцев. Для совершения перевода клиенту необходимо будет вставить карту, ввести номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП.
Пресс-служба ВТБ подчеркнула, что сейчас доля переводов через СБП в мобильном приложении составляет около 40% от общего числа переводов.
Тарифы и лимиты на операции останутся теми же, что и при переводах через СБП в мобильном банке, отметил представитель ВТБ. Сейчас банки по требованию ЦБ не взимают комиссии за переводы до 100 тыс. руб. в месяц, при превышении этой суммы тариф может составить 0,5% от суммы операции, но не более 1,5 тыс. руб. До появления СБП переводы в банкоматах ВТБ можно было совершать только по номеру карты, напоминает РБК.
По данным издания, такая же услуга может появиться в банкоматах МКБ, «Дом.РФ» и «Россельхозбанка». Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Ак Барс» и СКБ Банк внедрять аналогичную функцию не намерены.. Другие крупные банки на запросы РБК не ответили .
Как считают эксперты, услуга будет востребована теми клиентами, которые не пользуются мобильными приложениями. Так, директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин считает, что новая функция может завоевать популярность у консервативных клиентов, которым некомфортно использовать смартфоны. Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова также полагает, что услуга может быть востребована, так как 30–40% клиентов ходят в отделения, а проникновение смартфонов в России не так велико.
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Фото на обложке: rbc-daily / Depositphotos.
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