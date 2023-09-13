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ВТБ запустит переводы в Индию

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ до конца сентября запустит денежные переводы в рупиях в Индию. Максимальная сумма одной операции составит 20 млн рублей, комиссия — 1%. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе банка.

ВТБ запустит переводы в Индию

Клиенты смогут перевести деньги через «ВТБ Онлайн» или в отделении банка. Зачисление денег на счет получателя в Индии происходит в течение двух рабочих дней.

В январе-августе количество трансграничных переводов в этом банке увеличилось в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года и превысило 140 тыс. Объем переводов составил 20,8 млрд рублей, в тройке лидеров — Таджикистан, Узбекистан, и Киргизия.

Фото на обложке: StanislavBeloglazov / Shutterstock

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