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ВТБ запустил сервис IT-закупок для бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ВТБ запустил сервис для предпринимателей по покупке оборудования и программного обеспечения от производителей. Предложения подобраны под разные отрасли и сегменты бизнеса. Об этом RB рассказали в пресс-службе банка.

ВТБ запустил сервис IT-закупок для бизнеса

Клиенты в режиме «одного окна» смогут купить серверы, сетевое коммутационное и периферийное оборудование, облачные продукты и сервисы, офисную технику, операционные системы, офисные и антивирусные пакеты и др.

Настройка оборудования и ПО происходит под индивидуальные требования клиента. Сотрудники банка могут помочь при выборе товара.

Чтобы получить IT-решение для компании, предпринимателю достаточно заполнить заявку на сайте банка, выбрать категорию и оставить контакты.

Фото на обложке: Unsplash

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