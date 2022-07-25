ВТБ запустил сервис IT-закупок для бизнеса

ВТБ запустил сервис для предпринимателей по покупке оборудования и программного обеспечения от производителей. Предложения подобраны под разные отрасли и сегменты бизнеса. Об этом RB рассказали в пресс-службе банка.
Клиенты в режиме «одного окна» смогут купить серверы, сетевое коммутационное и периферийное оборудование, облачные продукты и сервисы, офисную технику, операционные системы, офисные и антивирусные пакеты и др.
Настройка оборудования и ПО происходит под индивидуальные требования клиента. Сотрудники банка могут помочь при выборе товара.
Чтобы получить IT-решение для компании, предпринимателю достаточно заполнить заявку на сайте банка, выбрать категорию и оставить контакты.
Фото на обложке: Unsplash
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