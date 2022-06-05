Британские юристы назвали ВТБ «изгоем»

Крупная британская юридическая фирма Freshfields отказалась в апреле представлять в Высоком суде Лондона интересы попавшего под санкции российского банка ВТБ в рамках иска к Мозамбику, и Financial Times склонна предполагать, что это общая тенденция.

В сегодняшнем выпуске газеты несколько экспертов высказались в пользу того, что все больше британских юристов будут отказываться от представительства российских компаний в суде.

По статистике консалтинговой компании Portland, которую приводит издание, в марте-апреле 2022 года лишь сами британцы обращались в Высокий суд Лондона чаще россиян. Но не всем обратившимся истцам из РФ удастся найти себе адвокатов, считают представители профессии.

Королевский адвокат Джонатан Фишер из Red Lion Chambers утверждает, что есть целый ряд свидетельств того, что «юридические фирмы держатся подальше» от российских клиентов из-за «репутационных соображений».

Представитель компании LK Law Адам Гривс также подчеркивает, что многие юрфирмы Англии стали чаще проводить проверки обращающихся к ним россиян, даже если компаний нет в санкционных списках.

Издание напоминает, что помимо Freshfields и бюро Ogier намерено было в апреле отказать ВТБ в представительстве, но вмешался верховный суд и запретил отворачиваться от клиента.

Судья Восточно-карибского верховного суда Британских Виргинских островов Эдриан Джек тогда произнес: «ВТБ может быть изгоем, но даже у изгоев есть права» (цитата по ТАСС).

На фоне развивающегося украинского конфликта многие юристы Британии не готовы представлять интересы России, но бывший президент Ассоциации лондонских судебных юристов (The London Solicitors Litigation Association, LSLA) и партнер в юридической компании Simmons & Simmons Эд Кросс уверен, что без поддержки россияне не останутся.

«До сих пор остаются некоторые юридические бутики, которые активно ищут для себя работу в процессах, связанных с Россией», — считает Кросс (цитата по ТАСС).

А Адам Гривс уверен, что заинтересованные в российских клиентах юридические бюро будут предоставлять услуги, переместившись в Дубай или Сингапур.

Фото на обложке: EKATERINA BOLOVTSOVA / Pexels