«ВТБ Казахстан» начал выпуск физических карт «Мир»

Казахстанская «дочка» банка ВТБ начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Там напомнили, что в конце прошлого года стали доступны цифровые карты.

Какие возможности дает карта:

Совершать покупки на территории России

Снимать средства в банкоматах, поддерживающих «Мир»

Делать переводы с карт «Мир» любого банка

Совершать онлайн-покупки в российских маркетплейсах и сервисах

Проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online

Пополнить карту можно в банкоматах и кассах банка.

«Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги», — поясняется в сообщении кредитной организации.

«ВТБ Казахстан» обслуживает не только свои карты, но и зарубежные, поэтому снимать средства можно без ограничений по числу операций.

Выпуск физической карты обойдется в 2 тыс. тенге ($4,46), цифровую можно оформить бесплатно.