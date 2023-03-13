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«ВТБ Казахстан» начал выпуск физических карт «Мир»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Казахстанская «дочка» банка ВТБ начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«ВТБ Казахстан» начал выпуск физических карт «Мир»

Там напомнили, что в конце прошлого года стали доступны цифровые карты.

Какие возможности дает карта:

  • Совершать покупки на территории России
  • Снимать средства в банкоматах, поддерживающих «Мир»
  • Делать переводы с карт «Мир» любого банка
  • Совершать онлайн-покупки в российских маркетплейсах и сервисах
  • Проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online

Пополнить карту можно в банкоматах и кассах банка.

 

«Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги», — поясняется в сообщении кредитной организации.

«ВТБ Казахстан» обслуживает не только свои карты, но и зарубежные, поэтому снимать средства можно без ограничений по числу операций.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Выпуск физической карты обойдется в 2 тыс. тенге ($4,46), цифровую можно оформить бесплатно.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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