«ВТБ Казахстан» начал выпуск физических карт «Мир»

Казахстанская «дочка» банка ВТБ начала выпускать пластиковые карты российской платежной системы «Мир». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Там напомнили, что в конце прошлого года стали доступны цифровые карты.
Какие возможности дает карта:
- Совершать покупки на территории России
- Снимать средства в банкоматах, поддерживающих «Мир»
- Делать переводы с карт «Мир» любого банка
- Совершать онлайн-покупки в российских маркетплейсах и сервисах
- Проводить платежи в мобильном приложении VTB KZ Online
Пополнить карту можно в банкоматах и кассах банка.
«Карта станет незаменимой для людей, отправляющихся в Россию для учебы, работы или по личным целям. Ведь благодаря ей вы всегда сможете расплатиться за покупки и снять деньги», — поясняется в сообщении кредитной организации.
«ВТБ Казахстан» обслуживает не только свои карты, но и зарубежные, поэтому снимать средства можно без ограничений по числу операций.
Выпуск физической карты обойдется в 2 тыс. тенге ($4,46), цифровую можно оформить бесплатно.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
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