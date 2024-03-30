ВТБ стал лидером по числу выдач льготной ипотеки в РФ в марте 2024 года

Оператор ипотечных госпрограмм «Дом.РФ» проанализировал выдачи льготной ипотеки в марте 2024 года и подтвердил, что доля Сбербанка ощутимо снизилась, организация потеряла первенство по числу выданных кредитов и уступила место ВТБ. Доля последнего выросла до 34%, Сбер на втором месте с 33% (для сравнения: в феврале его доля была 44%, а в январе — 56%). Это смещение некоторые эксперты рынка называли «тектоническим».

РБК, в распоряжении которого оказалась аналитика «Дом.РФ», тем не менее подчеркивает: если сравнивать данные по первому кварталу в целом, Сбер все еще «ведет»: общая доля от заключенных договоров льготной ипотеки — 44% (у ВТБ — 19%).

Такая переоценка сил связана с ужесточением условий госпрограммы льготной ипотеки (повышение размера первого взноса, уменьшение госсубсидий, необходимость работать с конкретными застройщиками и др.). После таких изменений Сбербанк в январе ожидаемо ввел ограничения: получить ссуду могли только те заемщики, которые приобретают жилье у прямых партнеров Сбера. Это решение повлекло отток клиентов.

Все банки в программе столкнулись с теми же проблемами, и каждый решал их по-своему: кто-то повышал первоначальный взнос, кто-то оставлял доступ к услуге исключительно для зарплатных клиентов и т.п. Но ключевым инструментом стала отмена комиссий при ипотеке у партнеров-застройщиков.

Сбер лишь в марте частично отменил комиссии застройщиков при выдаче льготной ипотеки с целью вернуть себе лидерство на рынке. А вот новый мартовский лидер — ВТБ — сделал это в начале года.

Банк признал, что необходимость работать с конкретными застройщиками тоже поначалу стоила организации части клиентов, но после отмены комиссии за выдачу льготной ипотеки от партнеров показатели пошли вверх. По итогам марта в ВТБ ожидают, что спрос на льготную ипотеку составит 150 млрд рублей.

«Дочка» оператора «Дом.РФ» — банк с одноименным называнием — изначально не вводил комиссии для застройщиков-партнеров, что позволило организации нарастить долю в общем числе выдач льготной ипотеки до 12% за квартал (ранее доля составляла 7%). Та же мера позволила «Совкомбанку» выбраться из нулевых показателей и достичь доли в 4%, а «Промсвязьбанку» «подрасти» с 2 до 4%.

Благодаря отмене комиссии увеличивается и количество новых выдач (в «Дом.РФ» — в 2,2 раза в сравнении с февралем), и объем кредитов (в «Дом.РФ» — в 2,5 раза, в ПСБ — в 3 раза).

Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг называет происходящие изменения «тектоническими», а также обращает внимание, что рынок стал сложным и «фрагментированным» — без единых прозрачных условий для заемщика.

Тем не менее, несмотря на все сложности, в январе-марте 2024 года банки одобрили 283 тыс. ипотечных кредитов, что лишь на 18% в сравнении с январем-мартом 2023 года. Аналитики отдельно отмечают, что число выданных кредитов с господдержкой не только не сократилось, а даже выросло до 147 тыс. сделок (что на 12% больше аналогичного периода прошлого года).

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