ВТБ Лизинг сменил имидж работодателя в партнерстве со студией Артемия Лебедева

ВТБ Лизинг обновил свой HR-бренд с целью усиления имиджа компании на профессиональном рынке. Новый бренд работодателя был разработан совместно со студией Артемия Лебедева, транслирует ценностное предложение Группы ВТБ Лизинг и конкурентные преимущества.

Разработка осуществлялась на основании результатов качественных и количественных исследований сильных сторон компании, анализа процессов и культуры, портрета соискателя, а также выявления ключевых потребностей и ожиданий сотрудников от ВТБ Лизинг. Результаты исследований легли в основу ценностного предложения и слоганов, которые используются во всех сообщениях для аудитории: «Действуй, пока другие ждут» и «Я в деле».

Логотипом бренда работодателя стала навигационная стрелка с базовой траекторией вперед и вверх. Она символизирует постоянное движение, развитие и карьерный путь сотрудников. Новый логотип также стал стимулом для создания названия запущенной в этом году программы стажировки для молодых специалистов «Карьера. Маршрут построен».

«ВТБ Лизинг более 20 лет на рынке — это компания с большой и интересной историей, узнаваемым имиджем крупного и стабильного игрока. Помимо этого, ВТБ Лизинг отличает постоянное стремление к развитию, амбициозные цели и смелые вызовы, с которыми мы успешно справляемся — действуем, пока другие ждут. Все это отражает ценности компании и то, что мы предлагаем рынку. Новый визуальный стиль HR-бренда транслирует имидж современной и продвинутой организации, где перед сотрудниками открываются широкие возможности для развития и реализации своих карьерных амбиций», — прокомментировала Диана Гринис, директор по работе с персоналом ВТБ Лизинг.

HR-бренд ВТБ Лизинг в новой айдентике уже отражен на сервисе по подбору персонала, на официальных страницах ВТБ Лизинг для привлечения новых сотрудников — «Карьера» и молодых специалистов — «Стажировка». Также новый стиль заполнил все поверхности — от бланков документов до сувенирной продукции для сотрудников лизинговой компании.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

АО ВТБ Лизинг

erid: 4CQwVszH9pUnJiRSt6b