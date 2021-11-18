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ВТБ выйдет из капитала «Магнита»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В ВТБ заявили о намерениях продать свою долю в ритейлере «Магнит». Банку принадлежат 17,3% в компании. ВТБ вошел в капитал «Магнита» 3 года назад, купив долю у основателя компании Сергея Галицкого.

ВТБ выйдет из капитала «Магнита»

О намерениях банка выйти из капитала в «Магните» пишет Forbes. ВТБ рассчитывает продать около 4,5 млн обыкновенных акций «Магнита», что составляет долю примерно в 17,3%. Около 4% из них банк предложит инвесторам, владельцем 12,8% ценных бумаг станет Marathon Group.

Marathon Group таким образом увеличит долю в «Магните» до 29,75% и станет крупнейшим акционером компании.     

ВТБ стал владельцем доли в «Магните» в 2018 году, купив 29% акций компании у ее основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей.

Акции «Магнита» на Московской бирже отреагировали на новость снижением на 5%.  

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Фото на обложке: AMilkin / Shutterstock

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