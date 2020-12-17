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ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay, который позволит оплачивать покупки в любом магазине, в том числе онлайн. Платежный сервис стал первым этапом создания суперприложения ритейлера. Об этом Rusbase сообщили представители двух компаний.

ВТБ и «Магнит» запустили платежный сервис Magnit Pay

Суперприложение (на базе программы лояльности) объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и кредитные сервисы, лайфстайл и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также привилегии от партнеров ритейлера.

После установки и регистрации в приложении для смартфонов «Магнит» покупатель получает доступ к виртуальной банковской карте, которая выпускается автоматически без визита в банк. Карту можно пополнять в приложении без комиссии с любых российских банковских карт, после чего можно совершать платежи через новый сервис.

В первой половине 2021 года функционал Magnit Pay будет расширен, уточняется в сообщении. Появится возможность оплачивать услуги ЖКХ, связи, штрафы, будет реализована бесконтактная оплата для телефонов без поддержки NFC, запущены денежные переводы между участниками программы лояльности «Магнит» по номеру телефона. Клиенты розничной сети смогут снимать наличные в банкоматах ВТБ, используя только QR-код.

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В дальнейшем в суперприложении планируют включить нефинансовые сервисы по оплате и заказу такси, билетов в кино и театры, возможность бронирования ресторанов и заказа доставки еды, а также подписки на другие ресурсы. Кроме того, в перспективе в него будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит», поделились планами представители компаний.

Фото: пресс-служба ВТБ

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