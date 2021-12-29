ВТБ вложил 2 млрд рублей в проект «МегаФона» по запуску низкоорбитальных спутников

ВТБ вложил 2 млрд рублей в проект «МегаФона» по создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных «МегаФон 1440» в обмен на долю 15% в нем, сообщила пресс-служба банка.

«МегаФон», ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка в состав участников проекта. Инвестиции банка составят 2 млрд рублей.

В результате сделки «МегаФон» сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» – Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».

Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Ожидается, что создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

На ближайшие год запланирован «кратный рост» существующих команд разработки проекта и создание новых технологических и производственных подразделений, соощили в пресс-службе.

Сейчас «МегаФон 1440» запускает разработку всех ключевых элементов системы – космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. В ноябре 2021 года решением ГКРЧ проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. В ближайшее время планируется подать международные заявки для получения разрешений в других странах.

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