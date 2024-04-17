Банк ВТБ начал тестировать свою метавселенную

Банк ВТБ начал тестировать собственную метавселенную. Она позволит проводить онлайн-мероприятия с эффектом живого присутствия, которого будут достигать за счет 3D-аватаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
Разработка напоминает игру Roblox, в которой у пользователей есть свои цифровые личности. Итоговая версия платформы позволит ее участникам ходить по реальным локациям и действовать, сидя перед экраном гаджета. Однако это будет не игровой инструмент, а способ корпоративной коммуникации, уточняет Кулик.
Пользователи смогут выбрать 3D-аватар из нескольких вариантов. Последние могут улыбаться, чтобы лучше передавать эмоции. Также задействовано сразу несколько локаций. При этом основным местом действия в метавселенной останется головной офис банка в «Москва-сити».
Фото на обложке: Unsplash
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