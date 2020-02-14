Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«ВТБ Мои Инвестиции» второй год подряд одержало победу в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение». Оно признано лучшим мобильным приложением в номинации «Инвестиции и коммерция». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

Конкурс «Золотой сайт&Золотое приложение» проводится с 1997 года. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Как говорят в банке, «ВТБ Мои Инвестиции» представляет собой полноценный торговый терминал. Приложение дает доступ к сделкам более чем с 5 тысячами инструментов.

По собственным данным, приложением ежедневно пользуются свыше 100 тысяч клиентов, через него открывается 3 тысячи новых брокерских счетов, а общее число его пользователей за 2019 год увеличилось в 6 раз. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей, заявляют в ВТБ.

В прошлом году в «ВТБ Мои Инвестиции» добавили новые функции, в том числе удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и так далее.

Нужно мобильное приложение для бизнеса? Только проверенные разработчики в B2B-магазине Rusbase.

Организаторы конкурса отметили, что «ВТБ Мои Инвестиции» дает удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, а также обладает удобным функционалом и простым интерфейсом с фокусом на важную информацию.

Фото: ImYanis / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

14 — 15 февраля 2020

Продажи сложных услуг и решений

17 февраля — 18 мая 2020

Современные информационные технологии в бизнесе

18 февраля — 19 апреля 2020

DRIVING TRANSFORMATION

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ