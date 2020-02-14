«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России

«ВТБ Мои Инвестиции» второй год подряд одержало победу в конкурсе «Золотой сайт&Золотое приложение». Оно признано лучшим мобильным приложением в номинации «Инвестиции и коммерция». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ВТБ.

Конкурс «Золотой сайт&Золотое приложение» проводится с 1997 года. Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Как говорят в банке, «ВТБ Мои Инвестиции» представляет собой полноценный торговый терминал. Приложение дает доступ к сделкам более чем с 5 тысячами инструментов.

По собственным данным, приложением ежедневно пользуются свыше 100 тысяч клиентов, через него открывается 3 тысячи новых брокерских счетов, а общее число его пользователей за 2019 год увеличилось в 6 раз. Месячный оборот совершаемых через приложение сделок достигает 400 млрд рублей, заявляют в ВТБ.

В прошлом году в «ВТБ Мои Инвестиции» добавили новые функции, в том числе удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение его с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и так далее.

Организаторы конкурса отметили, что «ВТБ Мои Инвестиции» дает удобный доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов, а также обладает удобным функционалом и простым интерфейсом с фокусом на важную информацию.

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