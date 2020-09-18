ВТБ проведет хакатон для IT-специалистов с призовым фондом 900 тысяч рублей

Банк ВТБ 8–11 октября проведет онлайн-хакатон «ВТБ More.Tech» для молодых IT-специалистов. Призовой фонд хакатона — 900 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали организаторы «ВТБ More.Tech».

Онлайн-хакатон включает два трека:

web-трек: разработка антифрод-системы нового поколения для web-приложений банков;

mobile-трек: распознавание автомобилей и формирование кредитной заявки на выбранные машины.

Как отметили в ВТБ, участникам хакатона понадобится опыт разработки приложений для iOS или Android, знание любого языка программирования, навыки в области компьютерного зрения, опыт в full-stack разработке и умение работать с React/Angular.

Награда для победителей каждого трека — 450 тысяч рублей:

250 тысяч рублей — первое место;

125 тысяч рублей — второе место;

75 тысяч рублей — третье место.

Во время хакатона пройдут митапы с экспертами ВТБ по методологиям DevOps и Agile, а также мастер-классы и карьерные консультации.

Регистрация на «ВТБ More.Tech» открыта до 4 октября включительно на сайте хакатона. Заявки могут подавать команды из 2–5 человек или отдельные специалисты.

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