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ВТБ проведет хакатон для IT-специалистов с призовым фондом 900 тысяч рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Банк ВТБ 8–11 октября проведет онлайн-хакатон «ВТБ More.Tech» для молодых IT-специалистов. Призовой фонд хакатона — 900 тысяч рублей. Об этом Rusbase рассказали организаторы «ВТБ More.Tech». 

ВТБ проведет хакатон для IT-специалистов с призовым фондом 900 тысяч рублей

Онлайн-хакатон включает два трека:

  • web-трек: разработка антифрод-системы нового поколения для web-приложений банков;
  • mobile-трек: распознавание автомобилей и формирование кредитной заявки на выбранные машины.

Как отметили в ВТБ, участникам хакатона понадобится опыт разработки приложений для iOS или Android, знание любого языка программирования, навыки в области компьютерного зрения, опыт в full-stack разработке и умение работать с React/Angular. 

Награда для победителей каждого трека — 450 тысяч рублей: 

  • 250 тысяч рублей — первое место;
  • 125 тысяч рублей — второе место;
  • 75 тысяч рублей — третье место. 

Во время хакатона пройдут митапы с экспертами ВТБ по методологиям DevOps и Agile, а также мастер-классы и карьерные консультации.

Регистрация на «ВТБ More.Tech» открыта до 4 октября включительно на сайте хакатона. Заявки могут подавать команды из 2–5 человек или отдельные специалисты.

Фото: Sagrapho / Shutterstock

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