ВТБ тестирует сервис по розыску наследства онлайн

ВТБ и Федеральная нотариальная палата запустили тестирование онлайн-сервиса по розыску наследства. С его помощью жители России смогут найти финансовые активы, принадлежавшие их родственникам: сбережения, вклады, обезличенные металлические счета, счета ДЕПО, банковские ячейки, кредитные обязательства и другие. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что технология позволит наследникам оперативно увидеть весь состав наследственной массы, оценить его и принять решение о вступлении в наследственные права.

На данный момент цифровой обмен данными между нотариусами и отделениями ВТБ работает в Москве. Также идет поэтапное подключение сервиса в Забайкальском крае, Тверской и Еврейской автономной областях. Планируется, что в дальнейшем технология будет масштабирована по всей стране.

Для получения сервиса клиенту нужно обратиться к нотариусу. Последний направит цифровой запрос в ВТБ, где его рассмотрят в течение нескольких часов, рассказали в банке.

По словам члена правления ВТБ Натальи Диркс, сервис упростит и ускорит процесс поиска финансовых активов наследодателей.

«Ежегодно нам поступает порядка 70 тысяч запросов на бумаге от нотариусов. Для получения информации о наследстве родственников нотариусы почтой направляют обращения в сотни банков, граждане ждут ответ до 30 дней. С цифровым сервисом запросы будут обрабатываться в считанные часы», — отметила Диркс.

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Фото: Maurice Tricatelle / Shutterstock