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ВТБ откроет офисы с идентификацией посетителей по смартфону

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

ВТБ будет открывать офисы в новом формате. Клиенты смогут проходить идентификацию с помощью смартфона. Об этом Rusbase рассказали в банке. 

ВТБ откроет офисы с идентификацией посетителей по смартфону

Записаться в банк можно будет через чат-бота в WhatsApp, а сотрудники ВТБ подготовят к визиту клиента необходимые документы. Банк будет идентифицировать клиентов по MAC-адресу телефона и отправлять им направления к нужному столу или переговорной через WhatsApp. 

Фото: ВТБ

Чтобы воспользоваться идентификацией по смартфону, клиент должен пройти первичную регистрацию в офисе, в ходе которой телефон пользователя запоминает wi-fi ВТБ как домашнюю сеть.Первичная регистрация занимает примерно полминуты, говорят в ВТБ. 

При повторном визите клиента его телефон автоматически подключается к сети ВТБ. Посетитель получает уведомление о меню услуг в отделении. Если клиент пришел по предварительной записи, система автоматически активирует запись. 

Посетители выбирают необходимую услугу на телефоне и получают электронные талоны. После этого система подсказывает клиенту, что ему надо делать. 

В зоне розничного обслуживания новых офисов не будет фиксированных рабочих мест: специалист банка предложит клиенту выбрать удобное место. В отделениях будет действовать система автоматического контроля температуры, влажности, освещенности и концентрации углекислого газа. 

Фото: ВТБ

По прогнозам ВТБ, в среднем время ожидания в офисе снизится на 33%, а эффективность работы офиса вырастет на 40%. 

Банк откроет пилотное отделение нового формата в Москве, до конца года офисы появятся еще в пяти регионах, отметили в ВТБ. С 2021 года все офисы будут открываться в новом формате. 

Фото: FotograFFF / Shutterstock

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