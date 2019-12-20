ВТБ запустил платформу небанковских сервисов для бизнеса

ВТБ объявил о запуске платформы небанковских сервисов. Она ориентирована на малый и средний бизнес. Предприниматели смогут в режиме онлайн подключать услуги для автоматизации работы. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Сервис предлагает:

решения по ведению бухучета и сдаче налогов от «1С»;

круглосуточную юридическую поддержку бизнеса от «Европейской юридической службы»;

пакет услуг по выводу бизнеса в онлайн от «РУ-Центра»;

поиск фрилансеров для решения разовых задач бизнеса от Freelance.ru;

услугу по управлению торговлей от «Моего дела»;

экспресс-сервис по проверке контрагентов компании «СКБ Контур»;

экспресс-сервис по проверке и регистрации товарных знаков от «Онлайн патента»;

сервис бизнес-расчетов от Seeneco.

Также для клиентов доступен новостной блок, где можно проверить налоговый календарь, получить информацию об изменениях законодательства, следить за новостями о банковской сфере. Понравившимися материалами можно делиться в соцсетях.

Платформа предназначена для ИП и юрлиц. Они могут быть клиентами ВТБ или других банков. Отслеживать статус своих подписок на партнерские сервисы и управлять ими можно из личного кабинета.

В ВТБ отметили, что информация, в том числе данные регистрации, авторизации и характеристики профиля пользователя, история выбора и работы с сервисами, передается по защищенным каналам и недоступна злоумышленникам.