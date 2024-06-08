ВТБ сэкономит 20 млрд рублей на поглощении банка «Открытие» и в 2025 году присоединит по его схеме РНКБ

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ сообщил, что плавное присоединение банка «Открытие» позволит до 2025 года сэкономить структуре порядка 20 млрд рублей, перенаправляя средства на маркетинг, развитие новых продуктов и филиальной сети.
«Мы купили "Открытие" в самом конце 2022 года, в январе 2025 года этот банк присоединяется к "БМ-банку". Экономия (численность персонала, расходы) распределена на 2023, 2024 и часть 2025 года», — цитирует Пьянова ТАСС.
Уже с зимы в офисах «Открытия» начали оформлять дебетовые и кредитные карты ВТБ. Окончательное слияние ожидается к концу 2024 года.
Пьянов также напомнил, что ВТБ планирует присоединить крупнейший банк Крыма — РНКБ — в 2025 году.
С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ как самостоятельное юридическое лицо, а в 2025 году планирует напрямую присоединить крымский банк «по схеме "Открытия"» и перевести его под общий бренд
«Мы будем пытаться делать юридическое присоединение, потому что это единственный способ быстрого и безболезненного для клиентов перевода без потерь», — цитирует первого зампреда «Интерфакс».
Решение приняли по нескольким причинам — чтобы сократить расходы почти на 30%, повысить эффективность импортозамещения (поскольку и ВТБ, и РНКБ имеют критическую инфраструктуру под замещение) и перевести ряд интересных ВТБ цифровых продуктов в общее пользование.
Фото на обложке: Savvapanf Photo /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
09 июня 2024
10 июня 2024
14 июня 2024