ВТБ сэкономит 20 млрд рублей на поглощении банка «Открытие» и в 2025 году присоединит по его схеме РНКБ

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ сообщил, что плавное присоединение банка «Открытие» позволит до 2025 года сэкономить структуре порядка 20 млрд рублей, перенаправляя средства на маркетинг, развитие новых продуктов и филиальной сети.

«Мы купили "Открытие" в самом конце 2022 года, в январе 2025 года этот банк присоединяется к "БМ-банку". Экономия (численность персонала, расходы) распределена на 2023, 2024 и часть 2025 года», — цитирует Пьянова ТАСС.

Уже с зимы в офисах «Открытия» начали оформлять дебетовые и кредитные карты ВТБ. Окончательное слияние ожидается к концу 2024 года.

Пьянов также напомнил, что ВТБ планирует присоединить крупнейший банк Крыма — РНКБ — в 2025 году.

С марта 2023 года РНКБ входит в группу ВТБ как самостоятельное юридическое лицо, а в 2025 году планирует напрямую присоединить крымский банк «по схеме "Открытия"» и перевести его под общий бренд

«Мы будем пытаться делать юридическое присоединение, потому что это единственный способ быстрого и безболезненного для клиентов перевода без потерь», — цитирует первого зампреда «Интерфакс».

Решение приняли по нескольким причинам — чтобы сократить расходы почти на 30%, повысить эффективность импортозамещения (поскольку и ВТБ, и РНКБ имеют критическую инфраструктуру под замещение) и перевести ряд интересных ВТБ цифровых продуктов в общее пользование.