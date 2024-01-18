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ВТБ в 2024 году запустит платежное приложение ВТБ Pay

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ в текущем году собирается запустить собственное платежное приложение ВТБ Pay. Также банк работает над расширением сервиса ВТБ ID. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Георгия Горшкова.

ВТБ в 2024 году запустит платежное приложение ВТБ Pay

По словам Горшкова, ВТБ Pay объединит все доступные платежные технологии «в том числе необходимое многообразие QR-платежей. Как отмечает Горшкова, банк также намерен развивать биометрические технологии. ВТБ примет участие в пилотном проекте Национальной системы платежных карт.

«С моей точки зрения, предварительная идентификация и, так сказать, "вход" клиентов в систему биометрии должны быть простыми, более привычными, таким, как наш с вами Face ID в телефоне. Для этого не нужны какие-то технологические сложности, но Банк России вместе с технологами тоже над этим работают», — сказал представитель ВТБ.

Банк получил аккредитацию Минцифры, позволяющую работать с биометрией, осенью прошлого года. Также такое разрешение есть у Сбербанка, МТС, «Альфа-банка», «Почта-банка» и банка «Ак Барс».

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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