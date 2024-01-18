ВТБ в 2024 году запустит платежное приложение ВТБ Pay

ВТБ в текущем году собирается запустить собственное платежное приложение ВТБ Pay. Также банк работает над расширением сервиса ВТБ ID. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Георгия Горшкова.

По словам Горшкова, ВТБ Pay объединит все доступные платежные технологии «в том числе необходимое многообразие QR-платежей. Как отмечает Горшкова, банк также намерен развивать биометрические технологии. ВТБ примет участие в пилотном проекте Национальной системы платежных карт.

«С моей точки зрения, предварительная идентификация и, так сказать, "вход" клиентов в систему биометрии должны быть простыми, более привычными, таким, как наш с вами Face ID в телефоне. Для этого не нужны какие-то технологические сложности, но Банк России вместе с технологами тоже над этим работают», — сказал представитель ВТБ.

Банк получил аккредитацию Минцифры, позволяющую работать с биометрией, осенью прошлого года. Также такое разрешение есть у Сбербанка, МТС, «Альфа-банка», «Почта-банка» и банка «Ак Барс».