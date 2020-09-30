ВТБ вышел из капитала «Первого канала»

ВТБ продал долю в капитале «Первого канала». Банк владел 20%. Стороны заключили сделку 23 сентября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Банк приобрел долю в капитале «Первого канала» в марте прошлого года у компании «ОРТ-КБ». Она принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Тогда условия сделки не раскрывались.

В ВТБ заявляли, что вхождение в капитал «Первого канала» является частью «успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ», который включает медиа-сегмент.

По данным ЕГРЮЛ, 38,9% АО «Первый канал» владеет Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество). 29% принадлежит «Национальной медиа группе», 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС». Еще 3% владеет ФГУП «ТТЦ Останкино».

АО «Первый канал» было зарегистрировано в феврале 1995 года. Генеральный директор компании — Константин Эрнст.

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