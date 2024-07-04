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ВТБ планирует интегрировать в свою структуру «Почта-банк»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ намерен интегрировать «Почта-банк» в свою структуру, но это случится не ранее середины 2025 года, поделился планами зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. 

ВТБ планирует интегрировать в свою структуру «Почта-банк»
  1. Новости
Автор: Наталья Гормалева

Как рассказал «Интерфаксу» Пьянов, пока точно неизвестно, «как будет выглядеть техника этого процесса», в банке рассматривают различные варианты с учетом интересов «Почты России», в том числе инфраструктурного платежа. 

«Поэтому мы серьезно внутри банка ВТБ обсуждаем вариант интеграции "Почта банка" в структуру ВТБ в какой-то момент времени, когда мы присоединим "Открытие", БМ-банк и РНКБ"», — отметил зампредседателя правления банка.

Интеграция может пройти, в частности, по примеру с «Открытием», когда клиенты кредитной организации перешли на баланс ВТБ, допускает Пьянов. Также обсуждается сценарий присоединения по примеру с РНКБ, который только предстоит реализовать.

«Почта-банк» основан в 2016 году на основе «Лето-банка» «Почтой России» и ВТБ. До 2018 года контрольным пакетом в структуре владел ВТБ. Позже актив деконсолидировали из-за санкционных рисков.

Так, две акции выкупил руководитель «Почта-банка» Дмитрий Руденко. В 2021 году ВТБ запланировал вернуть контроль над активом, но из-за внесения в санкционные списки вынужден был снова продать две акции председателю правления «Почта-банка» Александру Пахомову.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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