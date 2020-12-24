IPO в течение 3 лет: ВТБ приобретет 44,8% облачного бизнеса «Ростелекома» за 35 млрд рублей

ВТБ заключил сделку по покупке 44,8% долей компании «Центр Хранения Данных» («РТК-ЦОД»). Последняя объединяет активы «Ростелекома» в области обработки данных и облачных сервисов. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения IPO облачного бизнеса в течение следующих 3 лет. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

В результате сделки банк ВТБ вложит в капитал «РТК-ЦОД» 35 млрд рублей. Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года.

По данным «Интерфакса», привлеченные средства планируется направить на погашение долга облачного актива «Ростелекома». Также часть средств будет использована для финансирования инвестпрограммы «РТК-ЦОД». Она предполагает региональную экспансию и создание решений в облачном бизнесе.

«Привлечение банка ВТБ в качестве стратегического инвестора в наш кластер ЦОД и облачных технологий обеспечит более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие годы будет расти двухзначными темпами и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента “Ростелекома”», — отмечает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Отмечается, что банк и оператор связи являются давними стратегическими партнерами, в том числе в сфере облачных технологий. В частности, один из основных ЦОДов ВТБ работает на мощностях «Ростелекома».

Ранее компании совместно владели оператором Tele2. В марте этого года «Ростелеком» стал 100%-ным владельцем Tele2. ВТБ при этом вошел в состав акционеров госоператора. Напрямую ему принадлежит 8,44%. Также банк владеет косвенной долей через компанию «Телеком инвестиции», в которой у ВТБ 43,91%.

По собственным данным, «Ростелеком» является крупнейшим российским оператором по количеству стоек. Их число составляет около 12,2 тысяч штук. По итогам 2020 года ожидается, что выручка «РТК-ЦОД» составит более 26 млрд рублей.

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