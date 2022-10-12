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Структура ВТБ и «Ростелекома» купила долю рекламной платформы MediaSniper

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» Platforma приобрело 50%-ую долю в programmatic-платформе MediaSniper, сообщили в пресс-службе Platforma.  

Структура ВТБ и «Ростелекома» купила долю рекламной платформы MediaSniper

MediaSniper — крупнейшая programmatic-платформа, работающая с большими данными. Рекламной платформой управляет ООО «Программатик экосистем». По данным сервиса «СБИС», выручка компании за 2021 год составила 591,5 млн рублей, чистая прибыль — 65,6 млн рублей.

Предприятие Platforma (ООО «Платформа больших данных») в равных долях принадлежит структурам «Ростелекома» и ВТБ. Выручка компании за прошлый год оценивается в 6 млн рублей, в то время как убыток составил 203,8 млн рублей.

После начала совместной работы Platforma и MediaSniper планируют разработку рекламных решений для различных отраслей, в том числе для ритейла и финансового сегмента.

В Platforma отметили, что совместный продукт позволит различать простых любителей сайтов той или иной тематики от потенциальных клиентов дилерского центра.

Сделка была закрыта 30 сентября, ее стоимость не разглашается. По оценкам участников рынка, она не превышает 1 млрд рублей.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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